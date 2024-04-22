Події

07:11 22.04.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 45 авіаударів

1 хв читати
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 45 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 22.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

07:45 22.04.2024
Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

07:14 22.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника

07:09 22.04.2024
ППО знищила п’ять із семи "Шахедів" якими вночі атакували Україну

ППО знищила п’ять із семи "Шахедів" якими вночі атакували Україну

06:57 22.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

23:08 21.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

20:15 21.04.2024
Росіяни завдали чотири ракетних і 37 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали чотири ракетних і 37 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

20:11 21.04.2024
Українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

20:07 21.04.2024
За добу на лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень

07:50 21.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і чотири засоби ППО противника

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і чотири засоби ППО противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

ППО знищила п’ять із семи "Шахедів" якими вночі атакували Україну

Допомога солдатам на передовій має прийти якнайшвидше, а не через 6 місяців

Час між затвердженням пакета американської підтримки і реальним ураженням ворога на фронті має бути максимально коротким - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, постраждав мирний житель

У результаті обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

Вночі окупанти знову атакували Одещину ударними БПЛА

За добу окупанти 202 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Фінляндії запустили в продаж кавовий бленд, створений штучним інтелектом

У Делі виникла пожежа на найбільшому в країні звалищі сміття в Газіпурі

Шаховий чемпіон із Нігерії 60 годин грав на Таймс-сквер, побивши рекорд марафону

Латвія відмовиться від вивчення російської мови в школах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА