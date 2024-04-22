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06:57 22.04.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбукці станом на 06:00 понеділка.

Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БПЛА противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

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