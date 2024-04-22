У Делі виникла пожежа на найбільшому в країні звалищі сміття в Газіпурі

Увечері в неділю на сміттєзвалищі Газіпур у Делі спалахнула сильна пожежа, і зараз тривають роботи з гасіння вогню. Вогонь продовжує охоплювати гігантське звалище в столиці країни, повідомляє The Hindustan Times вранці в понеділок.

Пожежа на звалищі Газіпур спалахнула близько 6-ї години вечора в неділю, і через сильне загоряння на місце виїхали 10 пожежних машин. Представник пожежної служби Делі Нареш Кумар повідомив агентству ANI, що причиною пожежі на звалищі став газ, що утворився на полігоні.

Пожежа стала причиною взаємних звинувачень між політичними партіями напередодні парламентських виборів у країні. Головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал обіцяв очистити це сміттєзвалище до 31 грудня минулого року, проте відтоді висота звалища лише збільшилася.

У 2019 році висота звалища в Газіпурі становила 65 метрів. У 2022 році на звалищі Газіпур було зареєстровано три випадки загоряння, зокрема один у березні, який ліквідували за 50 годин. Останню пожежу на звалищі в Газіпурі було зафіксовано в червні 2023 року