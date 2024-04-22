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00:09 22.04.2024

З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії

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З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії

Щонайменше п'ять ракет було випущено з іракського міста Зуммар у бік військової бази США на північному сході Сирії в неділю, повідомили Reuters два джерела в іракських службах безпеки.

Атака на американські війська стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на американські війська.

Напад стався того самого дня, коли прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані повернувся з візиту до США і зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

Два джерела в органах безпеки і старший офіцер армії повідомили, що ракетну установку, закріплену на кузові невеликої вантажівки, припаркували в прикордонному із Сирією місті Зуммар.

За словами військового, вантажівка загорілася від вибуху не випущених ракет у той час, коли в небі перебували військові літаки.

"Ми не можемо підтвердити, що вантажівка була розбомблена американськими військовими літаками, поки не проведемо розслідування", - сказав військовий чиновник на умовах анонімності через делікатність інциденту.

Напади сталися через день після того, як у суботу рано вранці на військовій базі в Іраку прогримів потужний вибух, унаслідок якого загинув один зі співробітників іракських сил безпеки, до складу яких входять угруповання, що підтримуються Іраном.

Теги: #сша #удар #ірак #сірія

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