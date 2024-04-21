Росіяни завдали чотири ракетних і 37 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 37 авіаційних ударів, а також здійснили 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, загинули та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.