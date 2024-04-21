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18:22 21.04.2024

Час між затвердженням пакета американської підтримки і реальним ураженням ворога на фронті має бути максимально коротким - Зеленський

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Час між затвердженням пакета американської підтримки і реальним ураженням ворога на фронті має бути максимально коротким - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив своєму Офісу та дипломатичному корпусу активізувати роботу з прискорення узгодження проголосованого напередодні Палатою представників США американського пакета військової підтримки та його "правильного наповнення".

"Продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною. На всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакета. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний, у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

При цьому, президент наголосив, що "цей час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою наших хлопців – час має бути максимально коротким. І сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій".

Він також заявив, що фронтове ППО необхідне так само, як і захист міст і сіл, необхідні й далекобійні можливості, артилерія, а також можливості розширювати простір контролю України.

"Всіма методами разом маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидне – визнати, що ця війна нічого йому не дасть", - зазначив Зеленський.

Теги: #звернення #зеленський

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