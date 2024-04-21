Російська армія має зазнавати втрат щодня - Зеленський після доповіді Сирського

Президент України Володимир Зеленський у неділю заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ураження цілей на окупованих Росією територіях України, а також щодо ситуації на гарячих точках фронту.

"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", - додав він.

За словами президента, Головком також доповів йому щодо ураження цілей на окупованій території, зокрема, щодо реалізованих операцій та підготовки планованих.

"Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо забезпечення постачання додаткових засобів ППО в Україну.

"Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - резюмував президент.