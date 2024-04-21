Київщина вже передала на Харківщину майже 130 генераторів різної потужності - ОВА

Харківщина отримала від Київщини ще два потужні генератори на 132 квт кожний; загалом Київська область уже передала майже 130 генераторів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цього тижня відвідав Харків. Ситуація в місті та області через щоденні обстріли є вкрай важкою. Попри все енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло людям. Уся країна об'єдналася в допомозі жителям Харківщини. На сьогодні загалом від Київщини ми вже передали 130 генераторів різної потужності", - розповів очільник КОВА.

За його словами, зараз головне завдання - забезпечити життєдіяльність шкіл, лікарень, дитсадків та інших соціальних закладів.

"Окрім генераторів разом із районами та громадами відправили й інші необхідні речі. Це зарядні станції, павербанки, пальне тощо. Збори тривають. Найближчими днями на Харківщину відправимо ще понад 30 генераторів", - додав Кравченко.