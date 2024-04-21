Сенат США проведе голосування щодо законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у вівторок, 23 квітня - лідер більшості

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер у суботу вдався до процедурних кроків, щоб Сенат зміг проголосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок, 23 квітня.

"Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового законопроєкту про національну безпеку. Палата представників нарешті схвалила фінансування України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги. І Сенат уклав угоду про завершення роботи першим голосуванням у вівторок", - написав він у соцмережі X.

