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00:06 21.04.2024

Сенат США проведе голосування щодо законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у вівторок, 23 квітня - лідер більшості

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Сенат США проведе голосування щодо законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у вівторок, 23 квітня - лідер більшості

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер у суботу вдався до процедурних кроків, щоб Сенат зміг проголосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок, 23 квітня.

"Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового законопроєкту про національну безпеку. Палата представників нарешті схвалила фінансування України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги. І Сенат уклав угоду про завершення роботи першим голосуванням у вівторок", - написав він у соцмережі X.
 

Теги: #сша #сенат #україна

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