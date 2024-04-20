Палата представників США проголосувала за допомогу Ізраїлю, Тайваню та іншим індо-тихоокеанським союзникам

У суботу, 20-го квітня, Палата представників Конгресу США проголосувала за допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону і за четвертий законопроєкт, що містить додаткові санкції щодо Росії, повідомляє Голос Америки.

Як пише CNN, конгресмени схвалили законопроєкт про допомогу Ізраїлю (366 голосами проти 58), який містить: $26,4 млрд на допомогу Ізраїлю; $4 млрд на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида"; $1,2 млрд на систему захисту Iron Beam; $4,4 млрд на поповнення оборонних товарів та послуг, наданих Ізраїлю; $3,5 млрд на закупівлю сучасних систем озброєння та інших товарів у рамках Програми іноземного військового фінансування.

Крім того, передбачено гуманітарну допомогу на суму $9,2 млрд, включно з надзвичайним продовольством, житлом та основними послугами, населенню, яке потерпає від криз.

Також Палата представників проголосувала за виділення пакета допомоги в гарантуванні безпеки Тайваню і союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні, який охоплює: $8,1 млрд на протидію діям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні; $3,3 млрд на розвиток підводної інфраструктури; $2 млрд іноземного військового фінансування Тайваню та інших ключових союзників, а також $1,9 млрд на поповнення оборонних товарів і послуг, наданих Тайваню і регіональним партнерам.