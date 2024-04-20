Байден: Ухвалення Палатою представників законопроєктів про іноземну допомогу надсилає "чіткий сигнал" про американське лідерство
Президент Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєктів про іноземну допомогу надсилає світу "чіткий сигнал" про лідерство Америки, повідомляє CNN.
"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування інтересів нашої національної безпеки і надіслали чіткий сигнал про силу американського лідерства на світовій арені. У цей критичний момент вони об'єдналися, щоб відповісти на заклик історії, прийнявши вкрай необхідне законодавство з національної безпеки, за яке я боровся місяцями", - сказав Байден.
"Я закликаю Сенат швидко відправити цей пакет мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю і техніку в Україну для задоволення її невідкладних бойових потреб", - додав президент США.