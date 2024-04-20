Столтенберг: Я вітаю ухвалення законопроєкту в Палаті представників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає ухвалення Палатою представників закону про надання допомоги Україні.

Відповідний коментар генсека в суботу поширила пресслужба НАТО.

"Я вітаю ухвалення цього законопроєкту в Палаті представників. Це демонструє триваючу двопартійну підтримку України. Це значне збільшення допомоги доповнить десятки мільярдів допомоги, що надається Україні європейськими союзниками", - заявив він.

Столтенберг нагадав, що в п'ятницю, 19 квітня, на засіданні Ради НАТО-Україна міністри оборони країн НАТО домовилися надати подальшу військову підтримку Україні, зокрема в сфері протиповітряної оборони. "Я закликаю Сенат діяти швидко і направити цей законопроєкт президенту Байдену", - додав генсек альянсу.