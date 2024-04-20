Із майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення законопроєкту про допомогу Україні, і зазначив, що з майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд - оборонні видатки.

"Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність. Загальний обсяг допомоги - майже 61 млрд доларів: 49,9 млрд - оборонні видатки; 7,8 млрд - потенційна бюджетна підтримка; 1,57 млрд - економічна допомога; 400 млн - кошти на захист кордонів і гуманітарне розмінування", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Глава Кабміну наголосив, що очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже протягом найближчих днів.

"Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, зокрема у фінансуванні пріоритетних бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

Він також додав: "Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство та рішучість боротися за мир, безпеку та краще майбутнє для України, Європи та всього світу".