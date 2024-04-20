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21:09 20.04.2024

Зеленський дякує Палаті представників США за ухвалене рішення про допомогу Україні

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Зеленський дякує Палаті представників США за ухвалене рішення про допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників Конгресу США за ухвалене рішення про допомогу Україні.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, що зберігає правильний хід історії", - написав він у суботу в мережі Х

"Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими", - зазначив Зеленський.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - написав також він.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #зеленський

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