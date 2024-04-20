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20:50 20.04.2024

Палата представників США проголосувала за надання допомоги Україні

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Палата представників США проголосувала за надання допомоги Україні

Палата представників США (нижня палата Конгресу США) в суботу підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт передадуть на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату.

Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.

Схвалений Палатою представників законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України. З них $23,2 млрд призначаються на поповнення збройових запасів США.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з чотирма лідерами Конгресу, під час якої наголосив на "нагальній необхідності" ухвалення Палатою представників законопроєкту про допомогу Ізраїлю та Україні.

У лютому Сенат схвалив пакет екстрених видатків на суму $95 млрд, що включає $60 млрд для підтримки України, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази.

Однак республіканці в Палаті представників виступили за поділ допомоги Ізраїлю, Україні та іншим союзникам США. 1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про підтримку України включатиме "деякі важливі нововведення", можливо, надання допомоги в кредит.

15 квітня Майк Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки.

Теги: #сша #конгрес #допомога

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