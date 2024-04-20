Події

19:38 20.04.2024

Протягом доби на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення

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Протягом доби на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення

Протягом доби на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення, на бахмутському напрямку ЗСУ відбили 25 ворожих атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Нове Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Також ЗСУ відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку біля Семенівки, Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Крім цього, Сили оборони відбили 9 атак на лиманському напрямку біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

Своєю чергою, впродовж доби противник за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на новопавлівському напрямку неподалік Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції українських військових у районі Старомайорського Донецької області, ще 3 атаки за підтримки авіації противник здійснив у районі Кринків на херсонському напрямку.

 

 

 

Теги: #генштаб #фронт #зведення

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