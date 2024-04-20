Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район, є руйнування - Дніпропетровська ОВА

Окупанти впродовж дня обстрілювали з артилерії та ударними БПЛА Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та комунальне підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району ударними дронами різних модифікацій. Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 5 приватних будинків і стільки ж господарських будівель.

"Також пошкоджено комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередачі. Люди не постраждали", - додав Лисак.