Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район, є руйнування - Дніпропетровська ОВА
Окупанти впродовж дня обстрілювали з артилерії та ударними БПЛА Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та комунальне підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.
"Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району ударними дронами різних модифікацій. Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади", - написав він у телеграм-каналі.
За даними ОВА, пошкоджено 5 приватних будинків і стільки ж господарських будівель.
"Також пошкоджено комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередачі. Люди не постраждали", - додав Лисак.