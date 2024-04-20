На відео вбивства поліцейського на Вінниччині присутні військовослужбовці однієї з в/ч Сухопутних військ - Командування

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні вбивства поліцейського у Вінницькій області.

"На відео, яке поширюється у ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України", - повідомило Командування Сухопутних військ ЗСУ в телеграм-каналі.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого під час нічного нападу на Вінниччині поліцейського Максима Зарецького. Схиляємо голови у жалобі разом із працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Це непоправна втрата, винні в цьому злочині мають понести найсуворіше покарання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, невідомі в ніч на суботу близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району розстріляли поліцейських, які зупинили для перевірки автомобіль. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей оголошено поліцейську операцію. За даними Нацполіції, уже вдалося встановити осіб, імовірно причетних до скоєння злочину, вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.

Пізніше було оприлюднено відео з боді-камери правоохоронця і з'явилася інформація, що до нападу можуть бути причетні двоє військовослужбовців - батько і син. В Офісі генерального прокурора України заявили, що перевіряють причетність до скоєння злочину двох військовослужбовців, і повідомили про відкриття кримінального провадження.