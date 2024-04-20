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14:51 20.04.2024

Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

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Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

Україна зацікавлена в активній участі Бразилії і, зокрема, президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським журналістам.

"Вважаю, що присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, свідчить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України", - сказав Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в суботу, президент наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії.

Водночас він зазначив, що Україна тривалий час не могла донести до цієї країни правду про розв'язану Росією війну через довгострокові відносини Бразилії з Радянським Союзом, продовження сучасною РФ його політики та просування російських пропагандистських наративів в інформаційному просторі країн Латинської Америки. "І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім розголошувати цю інформацію", - сказав президент України.

Зеленський подякував журналістам за приїзд в Україну і додав, що запрошує відвідати нашу країну президента Бразилії. Він також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН, де мав можливість поспілкуватися з ним особисто.

Теги: #бразилія #зеленський #саміт_миру

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