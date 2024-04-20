Події

12:23 20.04.2024

Перевіряється причетність до розстрілу поліцейських на Вінниччині двох військовослужбовців

2 хв читати
Перевіряється причетність до розстрілу поліцейських на Вінниччині двох військовослужбовців

Кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України) розпочато після нападу на патрульних поліцейських у Вінницькій області в ніч на суботу, унаслідок чого один із них загинув.

"За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники патрульної поліції зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий дістав поранення. Наразі проведено огляд місця події, вилучено речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

У відомстві повідомили, що перевіряється причетність до скоєння злочину двох військовослужбовців.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомлялося, невідомі вночі розстріляли поліцейських, які зупинили для перевірки автомобіль. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. За даними Нацполіції, уже вдалося встановити осіб, імовірно причетних до скоєння злочину, вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.

Пізніше було оприлюднено відео з боді-камери правоохоронця і з'явилася інформація, що до нападу можуть бути причетні двоє діючих військовослужбовців - батько і син.

Теги: #стрілянина #перевірка #військовослужбовці #поліцейські

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 20.04.2024
Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

11:12 20.04.2024
На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

12:02 12.04.2024
Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

06:32 07.04.2024
Сирський ініціював перевірку за оприлюдненою інформацією агентством "Слідство. Інфо"

Сирський ініціював перевірку за оприлюдненою інформацією агентством "Слідство. Інфо"

19:59 06.04.2024
Зеленський не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні

Зеленський не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні

19:56 06.04.2024
СБУ перевіряє інформацію агентства "Слідство.Інфо"

СБУ перевіряє інформацію агентства "Слідство.Інфо"

21:41 23.03.2024
Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

21:39 22.03.2024
Україна не має жодного стосунку до подій у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Україна не має жодного стосунку до подій у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

18:57 22.03.2024
У Національній академії Сухопутних військ буде перевірка після оприлюдненої ТСК інформації

У Національній академії Сухопутних військ буде перевірка після оприлюдненої ТСК інформації

20:11 04.03.2024
У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

ОСТАННЄ

Укргідрометцентр попереджає про сильні дощі та заморозки на заході країни

ОК "Південь" сприяє правоохоронцям у затриманні вбивць поліцейського на Вінниччині, підозрювані понад рік не служать у 28 ОМБр

"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

Віцеканцлер Німеччини Габек відвідав Миколаївську область

В Україні в неділю похолодає, пройдуть дощі

Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"

СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

Польські фермери припинили блокувати фури перед ПП "Медика - Шегині" та "Краковець - Корчова" - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА