Перевіряється причетність до розстрілу поліцейських на Вінниччині двох військовослужбовців

Кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України) розпочато після нападу на патрульних поліцейських у Вінницькій області в ніч на суботу, унаслідок чого один із них загинув.

"За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники патрульної поліції зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий дістав поранення. Наразі проведено огляд місця події, вилучено речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

У відомстві повідомили, що перевіряється причетність до скоєння злочину двох військовослужбовців.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомлялося, невідомі вночі розстріляли поліцейських, які зупинили для перевірки автомобіль. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. За даними Нацполіції, уже вдалося встановити осіб, імовірно причетних до скоєння злочину, вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.

Пізніше було оприлюднено відео з боді-камери правоохоронця і з'явилася інформація, що до нападу можуть бути причетні двоє діючих військовослужбовців - батько і син.