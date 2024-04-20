Ворог уранці атакував Одесу, пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

Російські війська вранці в суботу здійснили ракетний удар по Одесі, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО. Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Кіпера, на світанку суботи дві ракети Х-59 знищили сили ППО.

Інформація про постраждалих уточнюється.