Події

11:37 20.04.2024

Ворог уранці атакував Одесу, пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

1 хв читати
Ворог уранці атакував Одесу, пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

Російські війська вранці в суботу здійснили ракетний удар по Одесі, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО. Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Кіпера, на світанку суботи дві ракети Х-59 знищили сили ППО.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Теги: #одеса #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 19.04.2024
Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

15:48 19.04.2024
Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

15:44 19.04.2024
В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру: Ці атаки є прикладом зневаги до людського життя і заслуговують на осуд

В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру: Ці атаки є прикладом зневаги до людського життя і заслуговують на осуд

14:20 19.04.2024
Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

06:36 19.04.2024
У Дніпропетровській області одна людина загинула, постраждали щонайменше 6 мирних жителів, є руйнування, пожежа

У Дніпропетровській області одна людина загинула, постраждали щонайменше 6 мирних жителів, є руйнування, пожежа

05:21 19.04.2024
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

12:40 18.04.2024
Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалі, зафіксовано загоряння - голова ОВА

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалі, зафіксовано загоряння - голова ОВА

16:32 17.04.2024
У Чернігові кількість загиблих зросла до 17 осіб - ДСНС

У Чернігові кількість загиблих зросла до 17 осіб - ДСНС

10:36 17.04.2024
У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

09:48 17.04.2024
У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

ОСТАННЄ

СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

Польські фермери припинили блокувати фури перед ПП "Медика - Шегині" та "Краковець - Корчова" - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

Окупанти обстріляли Суми, Білопілля та 13 сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, поранено двох мирних жителів

Зеленський підтримав реконструкцію міськлікарні №2 Кривого Рогу для лікування поранених військових

У Дніпрі завершено рятувальну операцію після ракетного удару РФ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що забороняє військовим грати в азартні ігри в Інтернеті

На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА