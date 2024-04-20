Події

11:36 20.04.2024

Окупанти обстріляли Суми, Білопілля та 13 сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, поранено двох мирних жителів

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Окупанти обстріляли Суми, Білопілля та 13 сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, поранено двох мирних жителів

Двоє жителів міста Білопілля Сумського району Сумської області дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у суботу вранці.

"Білопілля - 2 обстріли: 8 вибухів, імовірно ствольна артилерія. Унаслідок обстрілу дістали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено житлові та комунальні будівлі", - ідеться у зведенні.

Під обстріл за минулу добу потрапили також обласний центр Суми, сім сіл Сумського району, два села Шосткинського району Сумської області, три села Новгород-Сіверського району та одне село Корюківського району Чернігівської області.

У с.Іващенкове Шосткинського району зафіксовано руйнування. "Іващенкове – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено зерносховище та промислова будівля", - розповіли в ОК "Північ".

Про інші руйнування і постраждалих не повідомляють.

Окупанти вели обстріли з мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії, скидали на міста і села авіабомби, а також вибухівку з дронів. Загалом за добу зафіксовано 21 обстріл (108 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

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