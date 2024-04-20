Ворог за добу здійснив майже 300 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали майже 300 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці. 32 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. ️2 обстріли РСЗВ накрили Левадне і Роботине. ️252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.