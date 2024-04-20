У Нью-Йорку чоловік спробував вчинити самоспалення поблизу будівлі суду, де слухають справу Трампа

У Нью-Йорку неподалік від будівлі суду, де тривають слухання у справі проти експрезидента США Дональда Трампа, чоловік здійснив спробу самоспалення, повідомляють американські ЗМІ.

Інцидент стався в парку через дорогу від будівлі суду. Полум'я швидко загасили за допомогою вогнегасників, після чого потерпілого забрали на ношах.

Associated Press зазначає, що в цьому парку часто збиралися протестувальники, а також працівники ЗМІ, які висвітлюють справу.

У межах цього розгляду, який у ЗМІ часто називають "справою Стормі Деніелс", Трампу закидають фальсифікацію документів. У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з порноактрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було.

У квітні 2023 року прокурор Мангеттена Елвін Брегг висунув Трампу в межах "справи Стормі Деніелс" обвинувачення за 34 пунктами, які стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Проти Трампа висунули обвинувачення ще за трьома справами. Йдеться про штурм демонстрантами Капітолія, незаконне зберігання секретних документів, а також про ймовірні порушення, пов'язані з бізнесом колишнього глави держави.

Трамп не визнає себе винним у жодній зі справ. Політик і його союзники неодноразово заявляли, що звинувачення на його адресу політично мотивовані.