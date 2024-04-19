Події

19:28 19.04.2024

Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

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Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

Сумська обласна прокуратура спростувала повідомлення про загибель 51-річного жителя міста Білопілля Сумського району Сумської області.

"Важливе уточнення щодо обстрілу м. Білопілля. 51-річний поранений чоловік перебуває у вкрай важкому стані, однак інформація про його смерть не відповідає дійсності", - повідомила пресслужба прокуратури у фейсбуці в п'ятницю.

"Приносимо щирі вибачення пораненому та його близьким. Бажаємо чоловікові якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про артилерійський обстріл центру міста Білопілля, відомо ще про трьох поранених унаслідок цього обстрілу в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #жертва #спростування #обстріл #сумська_область

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