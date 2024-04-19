Події

19:09 19.04.2024

Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

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Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

Російські окупанти 20 разів атакували територію Нікопольського району Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та ударних безпілотних літальних апаратів у п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Влучив агресор по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено гімназію, комунальне підприємство, адмінбудівлю, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплицю, пожежну машину та легкові автомобілі", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Водночас пошкоджено енергетичне обладнання, через що частину району наразі знеструмлено. "Сталося займання, вогонь рятувальники вгамували. Зачепило й лінії електропередач. Без світла – 30 тис абонентів в райцентрі", - написав Лисак.

 

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська #наслідки

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