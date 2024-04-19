Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед учасниками Ради Україна-НАТО закликав партнерів надати Україні сім систем Patriot, мільйон артилерійських снарядів, далекобійну зброю та авіацію.

"Це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники. Ми прямо це говоримо: для оборони нам потрібно ще сім систем Patriot або подібних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", - заявив Зеленський.

По-друге, зазначив президент, "ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову".

"По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", - сказав він.

"Четверте - авіація. Якщо у нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - додав Зеленський.

Глава держави при цьому наголосив, що "п'яте - це швидкість".

"Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість - кожен із його елементів. І я вдячний кожній країні і кожному лідеру за всю надану нам підтримку", - резюмував президент України.