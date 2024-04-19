Події

16:42 19.04.2024

Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

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Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

Громадяни Словаччини, обурені відмовою свого уряду надати військову допомогу Україні, зібрали майже EUR2 млн у рамках ініціативи чеського уряду із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, повідомляється на новинному порталі Sky News у п’ятницю.

"Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукують усі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає", - сказав 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост і допоміг очолити словацьку краудфандингову кампанію.

У відео, розміщеному на сторінці краудфандингової організації на ютубі, він сказав, що РФ має бути вигнано з України, щоб "про мир можна було говорити на умовах, які відповідають незалежності України".

Теги: #словаччина #допомога_україні

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