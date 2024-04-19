Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

Російська атака по Дніпропетровській області ще раз підкреслює, наскільки терміново необхідне посилення української протиповітряної оборони, діти не повинні гинути внаслідок авіаударів у сучасній Європі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У п'ятницю вранці російська авіація завдала жахливого удару по Дніпропетровській області. Серед загиблих двоє дітей. Дівчинка 14 років і хлопчик 8 років. Ще одного 6-річного хлопчика вдалося врятувати в лікарні.

"Жорстокість російського терору проти простих людей, зокрема невинних неповнолітніх, не має меж. Цей жах ще раз підкреслює, наскільки терміново необхідне забезпечення додатковими системами ППО й ракетами і наскільки необхідні рішення, які ми обговорювали вчора на міністерській зустрічі G7", - написав Кулеба в соцмережі Х у п'ятницю.

Він додав, що вдячний главам дипломатії Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і генсекретарю НАТО "за всі кроки, які ви вже зробили, й очікую швидкого прогресу з питань, які ми обговорювали вчора".

"Діти не повинні гинути внаслідок авіаударів у сучасній Європі. Ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом. Тому що їх захист також означає захист мирного майбутнього всіх Європи", - закликав Кулеба.