Україна та Ізраїль на одному боці проти партнерства Росії та Ірану - Єрмак

Україна та Ізраїль виступають на одному боці проти партнерства Росії та Ізраїлю, яке дедалі більше набуває рис військового альянсу, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи онлайн перед учасниками Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій.

Як повідомила пресслужба президента України, Єрмак подякував учасникам за підтримку України, привітав із прийдешнім святом Песах і висловив солідарність з ізраїльським народом.

"Як і Ізраїль, Україна не може скласти зброю, тому що це питання нашого існування. І хоч ми розташовані на відстані, але Ізраїль і Україна на одному боці проти країн, які пов'язані між собою", - зазначив він.

Керівник Офісу президента також констатував, що партнерство Росії та Ірану дедалі більше набуває рис військового альянсу. Зокрема, це стосується обміну технологіями, дронами та системами ППО, досвідом і тактичними прийомами.

"Усе це становить загрозу для Близького Сходу, Європи та світу", - цитує Єрмака пресслужба президента.

У зв'язку з цим Єрмак наголосив, що саме тому так важливо розблокувати допомогу від Конгресу США, а світу - розробити план дій щодо Української формули миру.

"Зараз настав момент, коли або добро, або зло переможе. Ми впевнені, що переможе добро. Але немає часу на якісь сумніви, немає можливості додатково щось перевіряти. Все очевидно. Україна бачить, як це може бути вирішено", - резюмував він.