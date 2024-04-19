Події

15:11 19.04.2024

Україна та Ізраїль на одному боці проти партнерства Росії та Ірану - Єрмак

2 хв читати
Україна та Ізраїль на одному боці проти партнерства Росії та Ірану - Єрмак

Україна та Ізраїль виступають на одному боці проти партнерства Росії та Ізраїлю, яке дедалі більше набуває рис військового альянсу, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи онлайн перед учасниками Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій.

Як повідомила пресслужба президента України, Єрмак подякував учасникам за підтримку України, привітав із прийдешнім святом Песах і висловив солідарність з ізраїльським народом.

"Як і Ізраїль, Україна не може скласти зброю, тому що це питання нашого існування. І хоч ми розташовані на відстані, але Ізраїль і Україна на одному боці проти країн, які пов'язані між собою", - зазначив він.

Керівник Офісу президента також констатував, що партнерство Росії та Ірану дедалі більше набуває рис військового альянсу. Зокрема, це стосується обміну технологіями, дронами та системами ППО, досвідом і тактичними прийомами.

"Усе це становить загрозу для Близького Сходу, Європи та світу", - цитує Єрмака пресслужба президента.

У зв'язку з цим Єрмак наголосив, що саме тому так важливо розблокувати допомогу від Конгресу США, а світу - розробити план дій щодо Української формули миру.

"Зараз настав момент, коли або добро, або зло переможе. Ми впевнені, що переможе добро. Але немає часу на якісь сумніви, немає можливості додатково щось перевіряти. Все очевидно. Україна бачить, як це може бути вирішено", - резюмував він.

Теги: #україна #ізраїль #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 19.04.2024
США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

13:39 19.04.2024
Ми побачили зрушення в питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

Ми побачили зрушення в питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

13:12 19.04.2024
Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

11:52 19.04.2024
Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

09:45 19.04.2024
Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

06:36 19.04.2024
У Дніпропетровській області одна людина загинула, постраждали щонайменше 6 мирних жителів, є руйнування, пожежа

У Дніпропетровській області одна людина загинула, постраждали щонайменше 6 мирних жителів, є руйнування, пожежа

06:01 19.04.2024
Ізраїль завдав удару по об'єктах у центральному Ірані

Ізраїль завдав удару по об'єктах у центральному Ірані

05:21 19.04.2024
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

05:12 19.04.2024
ВИБУХИ В ДНІПРІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ДНІПРІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

04:59 19.04.2024
РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

За уточненою інформацією, дитина в Синельниковому, яку вважали загиблою, перебуває у важкому стані в лікарні - ОВА

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

ОСТАННЄ

РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

Блінкен вважає лише питанням часу використання заморожених активів РФ для України

Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру: Ці атаки є прикладом зневаги до людського життя і заслуговують на осуд

У Львові викрили лікарку, яка за гроші встановлювала інвалідність військовозобов'язаним - ДБР

Жителя Миколаївщини, який шпигував для ворога за Силами оборони, засуджено до 15 років в'язниці

Очільники НАБУ і САП обговорили з послами G7 інституційну незалежність антикорупційних органів і резонансні розслідування

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24 людей - голова ОВА

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у чотирьох ПП - Держмитслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА