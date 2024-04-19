Очільники НАБУ і САП обговорили з послами G7 інституційну незалежність антикорупційних органів і резонансні розслідування

Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обговорили з послами G7 розвиток антикорупційної інфраструктури та розслідування резонансних кримінальних проваджень, інформують у НАБУ.

"Украй важливою залишається розбудова спроможностей антикорупційної інфраструктури України. Зокрема тут ідеться і про створення експертної установи при НАБУ – шлях до незалежності та швидкості в розслідуваннях", - ідеться в повідомленні бюро за підсумками зустрічі директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка та заступника директора НАБУ Поліни Лисенко з послами країн "Великої сімки".

За інформацією НАБУ, серед головних тем обговорення були "гучні розслідування відомств, зокрема кейси 2024 року".

"Окрему увагу приділено й важливості інституційної незалежності обох органів та новим викликам у роботі, зокрема під час повномасштабного вторгнення", - зазначається в повідомленні.

Директор НАБУ подякував G7 за підтримку антикорупційних органів і допомогу в боротьбі з корупцією загалом.

"У фокусі розмови залишається і питання приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. НАБУ і САП докладають зусиль для вирішення цього завдання, поступово усуваються ті прогалини, які важливі для вступу", - наголошується в повідомленні.

У НАБУ уточнюють, що, зокрема, йдеться про відповідальність юридичних осіб. "Міжнародна підтримка та кращі практики ОЕСР важливі і з точки зору інституційної стійкості антикорупційних органів та зниження рівня корупції загалом", - ідеться в повідомленні.