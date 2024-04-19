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14:37 19.04.2024

Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у чотирьох ПП - Держмитслужба

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Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у чотирьох ПП - Держмитслужба

Польські протестувальники продовжили блокування руху вантажних автомобілів у пункті пропуску "Медика - Шегині", також попередньо до 09:00 20 квітня продовжено блокування руху вантажівок у ПП "Корчова - Краківець", повідомляє Державна митна служба України.

"У п/п "Медика – Шегині" польські протестувальники продовжили блокування руху вантажних транспортних засобів на в’їзд і виїзд з України. Пропуск автобусів та легкових автомобілів здійснюється безперешкодно в обох напрямках", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Крім цього, у ПП "Корчова - Краківець" протестувальники вимагають обмежувати в'їзд в Україну вантажним автотранспортом до п’яти-семи авто на годину, незалежно від типу вантажу.

У Держмитслужбі повідомляють, що також триває блокування руху вантажівок у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" і "Рава-Руська - Гребенне".

Водночас пункти пропуску "Устилуг - Зосин", "Угринів - Долгобичув", "Грушів - Будомєж" і "Смільниця - Кросьценко" працюють у звичайному режимі.

Теги: #польські_фермери

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