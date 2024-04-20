Польські фермери припинили блокувати фури перед ПП "Медика - Шегині" та "Краковець - Корчова" - Держприкордонслужба

Рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краковець-Корчова" на польсько-українському кордоні відновлено в суботу вранці, повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні після 9:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів за двома напрямками здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Наразі в'їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.

Як повідомлялося, польські фермери відновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова - Краковець" і "Медика - Шегині" 18 квітня.