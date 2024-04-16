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16:21 16.04.2024

Польські фермери зняли блокаду з прикордонного переходу "Долгобичув-Угринів" - Держприкордонслужба

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Польські фермери зняли блокаду з прикордонного переходу "Долгобичув-Угринів" - Держприкордонслужба

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів" на польсько-українському кордоні, повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України у вівторок.

"Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Наразі на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (із повною масою до 7,5 т) очікують оформлення на території суміжної держави. Просимо водіїв і перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що польські фермери на той момент продовжували блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, тоді як раніше блокували на шести. "Станом на зараз - 3, якщо предметніше, то це пункти пропуску "Ягодин", "Угринів", а також "Рава-Руська". І фактично на двох найбільших із цих трьох пунктів пропуску - "Ягодин" і "Рава-Руська" – польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які прямують з України", - сказав він.

Теги: #держприкордонслужба #польські_фермери

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