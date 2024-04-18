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11:09 18.04.2024

Польські фермери відновили блокування доріг на прикордонні переходи "Краківець" і "Шегині" - Держприкордонслужба

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Польські фермери відновили блокування доріг на прикордонні переходи "Краківець" і "Шегині" - Держприкордонслужба

Польські фермери відновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова - Краківець" і "Медика - Шегині", повідомляє Державна прикордонна служба України в четвер уранці.

"Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00. На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня", - ідеться в повідомленні.

За даними прикордонного відомства, вранці в четвер у чергах на території Польщі в цих напрямках очікують на проїзд у бік України майже 1 500 вантажівок. Ускладнень для руху легкових автомобілів і автобусів не передбачається.

Теги: #блокування #польські_фермери

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