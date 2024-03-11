Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", повідомляє Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба).

"13 березня протестувальники планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в понеділок.

У повідомленні також зазначено, що відсьогодні з "9:00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" у напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини". Раніше про це повідомляв речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів триває", - наголошується в повідомленні Держприкордонслужби.

"Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на Демченка, у ніч із 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування напрямку через пункт пропуску "Корчова-Краківець", і на нього відтоді суттєво зросло навантаження, там також утворилися черги. "За ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме цим пунктом пропуску... Тобто інтенсивність там досить висока з можливістю перетину кордону в обох напрямках. Але, звісно, і на цьому напрямку черга залишається: станом на ранок це близько 600 вантажівок", - розповів Демченко.