Події

10:11 19.04.2024

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

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Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

Російські окупанти за добу 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У південній частині району 4 людини загинули: 2 у Красногорівці, 1 в Очеретиному і 1 у Селидовому. В Українську пошкоджено 12 будинків. У Курахівській громаді обстріляне Гостре", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Лиманській громаді пошкоджений будинок у Зарічному, обстріляні Торське, Терни та Ямполівка. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджена господарська споруда.

У Північному Торецької громади пошкоджений будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки та промислова будівля. У Сіверську пошкоджений будинок та 11 нежитлових приміщень.

Із лінії фронту евакуйовано 121 особу, зокрема 15 дітей.

Теги: #обстріли #донецька_область

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