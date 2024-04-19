Події

08:38 19.04.2024

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них діти 6 і 8 років

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У Синельниківському районі на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них діти 6 і 8 років

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок атак ворога загинули 6 осіб, серед них діти 6 і 8 років, повідомив глава МВС Ігор Клименко вранці в п'ятницю.

"У Синельниківському районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 і 8 років. Ще 2 людини травмовано", - написав Клименко в телеграмі.

У Дніпрі, за його словами, "пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури; станом на зараз у місті 2 загиблих і 16 поранених". Психологічну допомогу отримали 30 осіб.

На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває, зазначив міністр.

Екстрені служби працюють на місцях російських ударів на Дніпропетровщині .На місцях розгорнуто пункти допомоги постраждалим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих.

 

 

 

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська

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