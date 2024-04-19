Події

08:10 19.04.2024

На Ставропіллі впав дальній бомбардувальник Ту-22М3

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На Ставропіллі впав дальній бомбардувальник Ту-22М3

Дальній бомбардувальник Ту-22М3 впав у Ставропольському краї, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Миттєва карма в дії - літак Ту-22М3 ПКС РФ, який кидав уночі ракети, розбився в Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Повідомлення підтвердило Міністерство оборони РФ.

"Дальній бомбардувальник Ту-22М3 впав у Ставропольському краї через технічну несправність, льотчики катапультувалися. Трьох членів екіпажу евакуйовано групою пошуку і порятунку. Наразі триває пошук одного льотчика", - ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

"Боєкомплекту на борту не було. Літак упав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність", - ідеться в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, літак упав "після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".

 

 

 

Теги: #росія #аварія #бомбардувальник

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