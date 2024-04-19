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07:35 19.04.2024

За добу окупанти 442 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

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За добу окупанти 442 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

За добу окупанти 442 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у п'ятницю вранці.

"Протягом доби окупанти 442 рази били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району; керованими авіаційними бомбами вдарив по Малій Токмачці та Роботиному; 142 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку; 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне і Роботине; 291 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Роботине, Малої Токмачки, Малинівки і Левадного.

"Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали" - підсумував Федоров.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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