У Дніпропетровській області одна людина загинула, постраждали щонайменше 6 мирних жителів, є руйнування, пожежа

У Синельниківському районі внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка, у Дніпрі постраждали щонайменше шестеро мешканців міста внаслідок часткового руйнування та пожежі в багатоповерховому житловому будинку в п'ятницю вранці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є руйнування і на Синельниківщині. Там загинула жінка", - написав Лисак у Телеграм.

Він наголосив, що в області триває повітряна тривога і закликав перебувати в укриттях.

"Більше інформації - пізніше", - написав голова обладміністрації.