Події

06:01 19.04.2024

Ізраїль завдав удару по об'єктах у центральному Ірані

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Ізраїльські ракети вразили об'єкт в Ірані, повідомив телеканал ABC News із посиланням на американського чиновника, повідомляє Reuters уранці в п'ятницю.

Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що вибух було чути в аеропорту іранського міста Ісафахан, але його причину не було відразу відомо. У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема Натанз, центр іранської програми зі збагачення урану.

Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю на один із військових об'єктів країни.

Теги: #ізраїль #удар #іран

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