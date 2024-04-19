Ізраїль завдав удару по об'єктах у центральному Ірані

Ізраїльські ракети вразили об'єкт в Ірані, повідомив телеканал ABC News із посиланням на американського чиновника, повідомляє Reuters уранці в п'ятницю.

Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що вибух було чути в аеропорту іранського міста Ісафахан, але його причину не було відразу відомо. У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема Натанз, центр іранської програми зі збагачення урану.

Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю на один із військових об'єктів країни.