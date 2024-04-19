Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

Директор ЦРУ Вільям Бернс у четвер попередив, що якщо США не нададуть більше військової підтримки, Україна може "програти" війну з Росією до кінця року, повідомляє CNN.

Його коментарі - одне з найрізкіших попереджень адміністрації Байдена про стан справ в Україні, оскільки Конгрес обговорює, чи затверджувати пакет допомоги Києву, який довго відкладається.

Лише місяць тому Бернс, виступаючи в сенатському комітеті з розвідки, попереджав, що якщо Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткової допомоги, чому тривалий час перешкоджала консервативна опозиція в Палаті представників, то "Україна, скоріш за все, втратить позиції, і, можливо, значні, у 2024 році".

Але в четвер, виступаючи в Центрі Джорджа Буша, він попередив, що Україна може бути змушена повністю капітулювати.

"Я думаю, що українці цілком здатні протриматися протягом 2024 року, якщо їм буде надана військова допомога, як у практичному, так і в психологічному плані", - сказав Бернс.

"Без додаткової допомоги картина буде набагато більш плачевною", - продовжив він. "Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або, принаймні, будуть поставлені Путіним у становище, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання".

Бернс у четвер не став уточнювати, як він визначає "програш", а одне джерело, знайоме із західною розвідкою, зазначило CNN, що, якщо пакет не пройде, офіційні особи все одно вважають, що Росія навряд чи зможе захопити Україну від узбережжя до узбережжя.

Але Росія може відвоювати значну додаткову територію, а потім фактично заморозити бойові дії на місці в рамках фактичного припинення вогню, як це сталося після анексії Москвою української території Криму 2014 року. Це все одно буде вважатися "втратою".

Бернс докладно розповів про гостру потребу в основних боєприпасах, з якою Україна стикається на полі бою. Він розповів, що дві бригади - підрозділи чисельністю понад 2000 осіб - мали "15 артилерійських снарядів на день" і "загалом 42 мінометні постріли" відповідно.

"Вони були пригнічені, і це не через нестачу хоробрості або рішучості з їхнього боку, і я хвилююся про те, що в майбутньому ми побачимо більше Авдіевок без додаткової допомоги", - сказав Бернс, маючи на увазі українське місто, нещодавно втрачене внаслідок наступу Росії.

Брак боєприпасів і військового спорядження в Україні, викликаний тим, що США та їхні союзники намагаються поповнити запаси збройних сил країни, чинить дедалі гірший вплив на поле бою, повідомляв раніше телеканал CNN.