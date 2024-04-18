Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні три законопроєкти - Про внесення до законів змін, які вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки (№11092), порядок ведення військового обліку (№11143) і щодо виконання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації завдань із забезпечення безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам (№11144), повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Об'єднання "Самооборона").

"Сьогодні відбулося засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто три законопроєкти №11144, 11143 і 11092. Усі три комітет рекомендував до першого читання в парламенті", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За її словами, вона та її колега по фракції Андрій Парубій підтримали тільки законопроєкт, який удосконалить систему початкової загальновійськової підготовки.

Фріз наголосила, що законопроєкт №11143 пропонує повернути до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів практично всі відомості про персональні дані, вилучені парламентом під час розгляду законопроєкту №10062 про внесення змін до законів щодо вдосконалення порядку оброблення та використання даних у державних реєстрах для воєнного обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, який Верховна Рада ухвалила в цілому 16 січня.

Народна депутатка зазначила, що законопроєкт, зокрема, пропонує повернути до Реєстру занесення відомостей про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення).

"Уже не за згодою громадянина, а в обов'язковому порядку пропонується надавати відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків) під час зарахування призовника, військовозобов'язаного, резервіста на військову службу", - зазначила Фріз.

За її словами, законопроєкт також передбачає занесення до Реєстру відомостей про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа); про підозру у скоєнні кримінального правопорушення; про батьків призовника, військовозобов'язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей (ПІБ); про дату виїзду за межі України та дату повернення; про досвід роботи за фахом.

Фріз також розповіла, що норми законопроєкту №11144 пропонують надати Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації невластиві їй функції - "можливість здійснювати закупівлю всіх без винятку безпілотних літальних апаратів, засоби радіоелектронної боротьби, а також іншу військову та спеціальну техніку для сектору оборони".

Як випливає з пояснювальної записки, законопроєкт №11092 приводить деякі закони у відповідність до ухвалених норм про початкову загальновійськову підготовку.

Зокрема, законопроєкт пропонує в законі "Про військовий обов'язок і військову службу" нові назву та редакцію 9-ї статті - Початкова загальновійськова підготовка. Згідно зі змінами, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої,

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,

вищої освіти та інших навчальних закладах, що мають ліцензію. Початкова загальновійськова підготовка передбачає вивчення навчального предмета "Захист України" та участь у заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета "Захист України" розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони України.