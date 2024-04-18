Події

22:31 18.04.2024

Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

3 хв читати
Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні три законопроєкти - Про внесення до законів змін, які вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки (№11092), порядок ведення військового обліку (№11143) і щодо виконання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації завдань із забезпечення безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам (№11144), повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Об'єднання "Самооборона").

"Сьогодні відбулося засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто три законопроєкти №11144, 11143 і 11092. Усі три комітет рекомендував до першого читання в парламенті", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За її словами, вона та її колега по фракції Андрій Парубій підтримали тільки законопроєкт, який удосконалить систему початкової загальновійськової підготовки.

Фріз наголосила, що законопроєкт №11143 пропонує повернути до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів практично всі відомості про персональні дані, вилучені парламентом під час розгляду законопроєкту №10062 про внесення змін до законів щодо вдосконалення порядку оброблення та використання даних у державних реєстрах для воєнного обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, який Верховна Рада ухвалила в цілому 16 січня.

Народна депутатка зазначила, що законопроєкт, зокрема, пропонує повернути до Реєстру занесення відомостей про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення).

"Уже не за згодою громадянина, а в обов'язковому порядку пропонується надавати відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків) під час зарахування призовника, військовозобов'язаного, резервіста на військову службу", - зазначила Фріз.

За її словами, законопроєкт також передбачає занесення до Реєстру відомостей про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа); про підозру у скоєнні кримінального правопорушення; про батьків призовника, військовозобов'язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей (ПІБ); про дату виїзду за межі України та дату повернення; про досвід роботи за фахом.

Фріз також розповіла, що норми законопроєкту №11144 пропонують надати Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації невластиві їй функції - "можливість здійснювати закупівлю всіх без винятку безпілотних літальних апаратів, засоби радіоелектронної боротьби, а також іншу військову та спеціальну техніку для сектору оборони".

Як випливає з пояснювальної записки, законопроєкт №11092 приводить деякі закони у відповідність до ухвалених норм про початкову загальновійськову підготовку.

Зокрема, законопроєкт пропонує в законі "Про військовий обов'язок і військову службу" нові назву та редакцію 9-ї статті - Початкова загальновійськова підготовка. Згідно зі змінами, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої,

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,

вищої освіти та інших навчальних закладах, що мають ліцензію.  Початкова загальновійськова підготовка передбачає вивчення навчального предмета "Захист України" та участь у заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета "Захист України" розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони України.

Теги: #україна #комітет #верховна_рада #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 18.04.2024
Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

20:46 18.04.2024
Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

09:15 18.04.2024
Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

03:47 18.04.2024
Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

02:37 18.04.2024
"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

01:47 18.04.2024
Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

01:25 18.04.2024
Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

00:26 18.04.2024
Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

23:56 17.04.2024
Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

23:55 17.04.2024
Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Росіяни за 2023 рік використовували на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн - Єрмак

Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам замах на президента України

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

ОСТАННЄ

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Окупанти двічі обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено чоловіка

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА