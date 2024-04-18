МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про чергову атаку безпілотником навчального центру на майданчику Запорізької АЕС, унаслідок якої збитків і жертв немає.

"Це третій зареєстрований напад на тренувальний центр за останній час після двох подібних інцидентів минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебувала на об'єкті, що сьогоднішній дрон "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - повідомило агентство з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на своєму сайті в четвер.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула вибух за українським часом о 10:35 ранку 18 квітня.

Як зазначили в агентстві, групі було відмовлено в доступі до навчального центру недалеко від периметра майданчика ЗАЕС для оцінки інциденту.

"Поки що удари дронів не поставили під загрозу ядерну безпеку об'єкта. Але, як я сказав Раді Безпеки ООН кілька днів тому, ці безрозсудні напади мають бути негайно припинені", - заявив Гроссі.

Як повідомлялося, 7 і 9 квітня МАГАТЕ заявляло про дві попередні атаки ЗАЕС безпілотниками. Зокрема, після атаки 7 квітня агентство зазначило, що в результаті було три постраждалих місця на майданчику станції, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було розміщено обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також протягом доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.

Раніше в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявили про непричетність України до будь-яких збройних провокацій на ЗАЕС. Імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.