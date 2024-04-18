Події

21:07 18.04.2024

Окупанти двічі обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено чоловіка

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Протягом дня ЗС РФ двічі обстріляли Вовчанськ (Харківська область), постраждав мирний житель, пошкоджено будинки, церкву і магазин.

"О 14:10 росіяни завдали авіаударів по місту Вовчанськ, попередньо, трьома КАБами. Унаслідок авіаударів пошкоджено вісім житлових будинків, територію цвинтаря та комунального підприємства "Благоустрій". Поранення дістав 52-річний цивільний, який їхав на велосипеді і потрапив під ворожий обстріл. Постраждалого доправили до лікарні. Близько 17:25 військові Росії знову обстріляли Вовчанськ. Пошкоджено церкву та магазин", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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