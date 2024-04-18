Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із віцепрем'єр-міністром Німеччини Робертом Габеком під час його візиту до Києва.

"Сьогодні мав нагоду подякувати Німеччині. З візитом в Україні зараз Роберт Габек - віцеканцлер німецького уряду. Ми особливо цінуємо лідерство Німеччини, яке допомагає не лише нам, в Україні, захищати життя, а й усім у Європі зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, правовою, вміє дбати про людей", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, за словами президента, він обговорив з Габеком "саме те, що потрібно, щоб достойно відповісти на всі безпекові виклики цього року, на те, до чого готуються російські терористи".

"Ми обговорили з паном Габеком і фронт, наші потреби в ППО, комунікацію в цьому плані з партнерами, з третіми країнами, які могли б допомогти та з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі", - зазначив Зеленський.

"Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики, а також окремо приділили увагу спільним виробничим проєктам, спільній нашій роботі заради того, щоб наші оборонні підприємства дали більше сили нашим країнам і спільній безпеці всієї Європи", - додав він.

Крім того, як повідомив Зеленський, Україна й Німеччина наразі готують конференцію з відновлення України. "І цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК, на виробництві, на енергетиці, на відновленні, на ППО. Результат, як і завжди, з Німеччиною буде", - резюмував він.

Як повідомлялося, 13 квітня Німеччина ухвалила рішення передати Україні ще одну додаткову систему Patriot і ракети до наявних систем ППО.