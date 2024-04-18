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21:01 18.04.2024

Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

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Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

Українська делегація почала переговори з Чехією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки, повідомляє пресслужба президента.

Зазначено, що українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а сьогоднішній раунд переговорів провів заступник голови ОП Ігор Жовква. Своєю чергою, Чехію представляв генеральний директор із питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Давид Конецький.

"Чехія демонструє незмінне лідерство в підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", - наголосив Жовква.

Сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, а також обмінялися баченням її змісту, зокрема, щодо посилення співпраці в сфері ВПК.

Також делегації узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери України та Чехії могли підписати угоду найближчим часом.

У пресслужбі нагадали, що "тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський і президент Чеської Республіки Петр Павел обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яку підписали під час Вільнюського саміту НАТО 12 липня 2023 року".

 

 

 

Теги: #безпека #угода #чехія

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