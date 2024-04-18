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20:14 18.04.2024

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

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Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

Є всі підстави вважати, що будуть "позитивні новини" за результатами саміту глав міністерств закордонних справ G7, нині відбувається інтенсивна робота від партнерів щодо надання Україні ППО, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Думаю, що новинами нас тішитиме комунікація від президента України, тому що ми, міністри, готуємо рішення, але остаточні рішення ухвалюються на рівні лідерів. Тому є всі підстави вважати, що ці позитивні новини будуть. Я сьогодні працюю тут (на саміті - ІФ-У), щоб прискорити ці рішення", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, учасники саміту "зосереджені на ухваленні рішень".

"Зараз відбувається величезний обсяг дипломатії, ви бачите, президент особисто в неї залучений... І такої інтенсивності роботи від партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення. Зараз відбувається надзвичайно активна дипломатична активність", - сказав Кулеба.

"Потрібно послати чіткий сигнал, по-перше, усім українцям, а по-друге, Путіну про те, що Україна матиме все необхідне для захисту й перемоги", - наголосив міністр.

Теги: #саміт #кулеба #ппо

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