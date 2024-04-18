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19:39 18.04.2024

Шольц: Сподіваємося, що ще шість систем "Patriot" буде знайдено для України від НАТО

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Шольц: Сподіваємося, що ще шість систем "Patriot" буде знайдено для України від НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країни НАТО можуть надати Україні 7 систем ППО "Patriot", одну з них передасть Німеччина.

"НАТО дуже чітко дало зрозуміти, що кілька систем ("Patriot" - ІФ-У), наявних у країнах НАТО, цілком можуть бути рішенням, як це зробили ми, надати ще одну систему, щоб забезпечити більш ефективний захист від численних атак, яких зараз зазнає Україна. І я хотів би скористатися цією можливістю, щоб ще раз підкреслити цей заклик. Ми чули, що тепер їх має бути ще сім (систем - ІФ-У). Одна з них - наша, і ми сподіваємося, що ще шість буде знайдено", - сказав Шольц під час брифінгу в четвер.

За його словами, Німеччина передала Україні вже 2 системи "Patriot" і нещодавно оголосила про передачу третьої, що є "закликом до схвалення багатьох інших подібних рішень".

Як повідомлялося, 13 квітня Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні ще однієї додаткової системи Patriot і ракет до наявних систем ППО.

 

 

 

Теги: #нато #німеччина #patriot

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